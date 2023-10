Allog compra duas empresas cearenses de logística por mais de R$ 100 milhões

Esse conteúdo é apoiado por:

Empresa especializada em logística internacional, o Grupo Allog anunciou a aquisição das companhias cearenses Ftrade e Fortallog. A compra faz parte do projeto de ampliação do portfólio de negócios da companhia com sede em Itajaí (SC) e unidades em diferentes regiões do Brasil.

As aquisições somaram mais de R$ 100 milhões, apurou esta Coluna, e visam ampliar a participação do grupo no mercado de carga refrigerada e atuação na logística integrada.

Com matriz em Fortaleza, a Ftrade é o maior player no transporte marítimo de frutas do Brasil, referência para o agronegócio nacional. Detém 64% do market share do volume de frutas e vegetais movimentados pelos freight forwarders (fonte Dataliner 2022), composto, principalmente, por manga, melão, uva, melancia, limão, tangerina, coco, pitaya, maçã e pera produzidas nos estados do Nordeste e enviadas para diferentes regiões do mundo.

A Ftrade projeta um crescimento significativo no faturamento nos próximos anos. Para 2023, a expectativa é um aumento de 17% no faturamento, seguido por um crescimento ainda mais expressivo de 19% previsto para o ano de 2024.

Já a Fortallog é um braço estratégico da FTrade, com uma ampla frota rodoviária de carga refrigerada circulando do interior do Nordeste (Pólo Petrolina e Juazeiro na região do Vale do São Francisco) para os principais portos dos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco.

Planejamento estratégico

O diretor de Operações da Allog, Rodrigo Hauck, explicou que a compra das duas empresas se pautou pelo planejamento estratégico. A negociação prevê manter os nomes e marcas das empresas adquiridas, assim como o quadro de colaboradores. Com a aquisição, o Grupo Allog somará mais de 350 funcionários.

"As empresas Ftrade e Fortallog continuarão com suas marcas separadas e sua própria configuração comercial. Nós confiamos no agronegócio brasileiro, nas pessoas envolvidas e no enorme potencial econômico da região Nordeste. Com isso, também fortalecemos nosso segmento de carga refrigerada aos clientes das regiões Sul e Sudeste. Nosso propósito é unir forças e compartilhar o conhecimento", disse Alex Oliveira, fundador do Grupo Allog.

Com unidades em Itajaí (SC), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Santos (SP), Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Manaus (AM), o Grupo Allog possui atuação e parceiros comerciais em diferentes pontos do mundo.

Investimentos

O grupo ressalta ainda o recente investimento na FLK Soluções Logísticas, empresa especializada na armazenagem e cross docking, com um espaço refrigerado de aproximadamente 30 mil metros quadrados, situado em Petrolina (PE). O terminal multimodal tem capacidade para 60 contêineres, 5.000 posições pallets de carga seca e 1.600 posições em câmara fria.

