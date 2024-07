Aldeota ganhará prédio de R$ 155 milhões com apartamentos tecnológicos

O bairro Aldeota vai ganhar um novo empreendimento residencial focado no uso de tecnologia. O novo prédio tem Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 155 milhões e ficará localizado no cruzamento das ruas Vicente Leite com Paula Ney.

Chamado de Atmos Aldeota, a construtora responsável pelo imóvel é a J. Simões, que define o empreendimento como o primeiro multigeracional da marca. O tamanho dos 108 apartamentos varia de 64 metros quadrados (m²) até 120 m², com unidades que vão de duas até quatro suítes. O prédio será voltado para o público classe A.

Caracteriza o novo empreendimento os chamados apartamentos tecnológicos. As unidades terão automação smarthome e fechaduras eletrônicas. O Atmos Aldeota terá 30 andares e também contará com um rooftop instalado a quase 100 metros de altura.

“Estamos com expectativas muito positivas, porque esse empreendimento atende uma parcela de mercado com pouca oferta de produtos classe A que possuam essa metragem, em bairros nobres como a Aldeota”, pontua Daniel Simões, diretor comercial da J.Simões.

O lançamento do prédio será em agosto de 2025. As obras têm previsão de durarem três anos, com entrega programada para agosto de 2028.

Informações obtidas pela coluna apontam ainda que, além do Atmos Aldeota, a J. Simões projeta lançar outros empreendimentos ao longo deste ano e de 2025. A previsão é de que outros R$ 350 milhões em VGV sejam lançados até o fim do ano que vem, superando a casa dos R$ 500 milhões em Valor Geral de Vendas.

Veja fotos do empreendimento:

Legenda: Detalhe da fachada Atmos Aldeota. Empreendimento imobiliário será voltado para o público classe A. Foto: Divulgação

Legenda: Rooftop do Atmos Aldeota terá parte do piso superior em vidro, com visão panorâmica da região. Foto: Divulgação

Legenda: Detalhe rooftop Atmos Aldeota. Após conclusão, prédio terá quase 100 metros de altura. Foto: Divulgação

*Colaborou Luciano Rodrigues.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil