Aegea, dona da Ambiental Ceará, abre vagas para programa de trainee

A Aegea, controladora da Ambiental Ceará, lançou seu programa de trainee, cujas inscrições estão abertas até 14 de outubro e contemplam pessoas de todas as regiões do país.

Podem se inscrever pessoas que concluíram a graduação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, em um destes cursos: Engenharia Ambiental, Química, Civil, Hídrica, Produção, Mecânica, Elétrica e outras; assim como Administração, Ciências Econômicas e Direito.

As inscrições devem ser feitas por este link.

A companhia atua em 15 estados e 500 municípios. O programa demanda mobilidade para atuar e residir em qualquer região do Brasil.

Fases

O processo seletivo será dividido em 4 fases classificatórias. A primeira etapa é a de inscrições (até 14 de outubro), dinâmica de grupo (novembro), painel e entrevistas (dezembro), entrevista com Comitê Executivo (janeiro). O resultado será divulgado no final de janeiro de 2025, o processo de admissão ocorrerá em fevereiro, e o início do programa, que tem duração de 18 meses, está previsto para março.

