Ações da M. Dias Branco caem com disparada no preço do trigo

As ações da M. Dias Branco, cearense fabricante de biscoitos e massas, derreteram nesta semana por conta da disparada no preço do trigo, no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Os papéis da empresa se desvalorizaram quase 9% na B3 no intervalo de sete dias, o que equivale a uma perda de R$ 700 milhões em valor de mercado, passando de R$ 8 bilhões para R$ 7,3 bilhões. Somente ontem (3), a ação despencou 2,2%.

O principal fator para a queda, conforme analistas, é a instabilidade na cotação do trigo que, segundo projeções de especialistas, pode elevar os custos do grupo.

Rússia e Ucrânia são players relevantes no mercado global do trigo, que já subiu mais de 20% desde o início da guerra.

Estas elevações acentuadas, inclusive, devem impactar a inflação para os consumidores no Brasil. A perspectiva é que, nas próximas semanas, o preço do pão suba até 15% nas padarias cearenses.