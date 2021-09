M. Dias Branco compra empresa de comida saudável por R$ 180 milhões

A M. Dias Branco anunciou, ontem (28), em fato relevante, a aquisição da Latinex, dona da Fit Food, cujo portifólio de produtos inclui snacks saudáveis.

O valor inicial da transação é de R$ 180 milhões e pode chegar a R$ 272 milhões, "se forem cumpridas determinadas metas de desempenho previstas no contrato de aquisição", diz o comunicado.

"Com as marcas Fit Food, Frontera, Smart e Taste&Co, a Latinex reforça a presença da Companhia em healthy food (saudabilidade) e snacks, além de marcar a entrada nos segmentos de temperos, molhos e condimentos, o que reflete a estratégia comercial da M. Dias Branco de crescimento com lucratividade, incluindo no seu portifólio de produtos com alto potencial de crescimento e valor agregado", aponta a M. Dias Branco.

Estratégia de expansão

Gustavo Theodozio, vice-presidente de Controladoria, Investimentos e Relações com Investidores da M. Dias Branco, explica que as marcas da Latinex vão ajudar a companhia a se aproximar de um "público que busca opções saborosas, porém mais saudáveis".

"São marcas diferenciadas e atraentes, com produtos que atendem, inclusive, ao exigente público vegano. Todas têm grande potencial de crescimento e margens atrativas”, projeta.

Fundada há cerca de dez anos, a Latinex iniciou a trajetória como importadora de snacks doces e salgados. Em 2020, inaugurou uma planta industrial em São José dos Pinhais, no Paraná, triplicando a capacidade de produção.

A Latinex também importa da Inglaterra e distribui a marca de snacks de batata de verdade Tyrrell´s. O portfólio conta com mais de 120 itens.