Academia Cearense de Economia será inaugurada na próxima semana

Será inaugurada, na próxima terça-feira (15), a Academia Cearense de Economia, formada por um grupo de consagrados economistas.

A solenidade de posse da diretoria ocorrerá no auditório da reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), às 9h de terça, em cerimônia restrita.

O objetivo central do colegiado será produzir análises e reflexões sobre a economia do Ceará, contribuindo em temas que impactam diretamente a vida e o bolso da população, bem como o desenvolvimento do Estado.

"Na Academia Cearense de Economia, com uma visão plural e sem estar presa a correntes econômicas específicas, teremos um centro de debates, um fórum permanente de reflexão que em muito vai contribuir na sociedade cearense e traduzir o que está acontecendo no mundo econômico", comenta a esta Coluna o economista Lauro Chaves Neto, que será o presidente da Academia.

Raimundo Padilha, um dos acadêmicos a tomar posse na próxima semana, afirma que as desigualdades econômicas regionais clamam por um estudo mais profundo e estarão entre os temas debatidos pelo grupo de intelectuais.

"Temos a história da Sudene, do BNB (Banco do Nordeste), da universidade, e tudo isso tem um componente muito forte na economia. Economistas deveriam já, há muito, estar reunidos, aumentando os estudos e intensificando o debate".

Composição da diretoria

Presidente: Lauro Chaves Neto

Vice-presidente: José Maria Porto Magalhães Sobrinho

Secretário: Ricardo Coimbra

Diretor: Ricardo Eleutério

Conselho Superior: Gonzaga Mota; Pedro Sisnando Leite; Raimundo Padilha

Lista completa de acadêmicos

Adriano Sarquis Bezerra de Menezes

Alci Porto

Célio Fernando Bezerra

Henrique Marinho

Jair do Amaral Filho

José Maria Porto Magalhães Sobrinho

Lauro Chaves Neto

Luis Eduardo Fontenelle Barros

Gonzaga Mota

Mônica Alves Amorim

Monica Clark Nunes Cavalcante

Paulo Roberto Pinto

Pedro Jorge Ramos Viana

Pedro Sisnando Leite

Raimundo Padilha

Ricardo Coimbra

Ricardo Eleutério

Sérgio Silveira Melo

Silvana Parente