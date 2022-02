Academia Cearense de Economia é oficialmente inaugurada

Foi instalada formalmente nesta terça-feira (15) a Academia Cearense de Economia. O grupo de 20 acadêmicos que compõem o colegiado tomou posse na manhã de hoje, na reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Trata-se de um corpo de 20 renomados economistas, que acumulam uma rica e extensa folha de colaborações nos setores público e privado.

O objetivo central do colegiado será produzir análises e reflexões sobre a economia do Ceará, contribuindo em temas que impactam diretamente a vida e o bolso da população, bem como o desenvolvimento do Estado.

Proximidade com a sociedade

"A economia às vezes fica amarrada a conceitos e não consegue interagir com a sociedade. A Academia vem justamente para mudar isso e trazer a economia para mais próximo da sociedade", comenta Lauro Chaves Neto, presidente da Academia.

"A ideia é contribuir para o pensamento econômico do Estado, criando um espaço permanente de debate, discussão e proposta", reforça Ricardo Coimbra, um dos empossados.

Presente à solenidade, o reitor da UFC, Cândido Albuquerque afirmou que a Academia "cria um foro de discussão de alto nível", rompendo fronteiras e gerando conhecimento. "É daí que vêm as soluções para os problemas da sociedade", diz.

Lauro Chaves antecipa que o grupo de acadêmicos já tem uma pauta inicial pré-definida. A ideia seria produzir um e-book com reflexões dos economistas cearenses sobre diversos tópicos ligados ao desenvolvimento da economia.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA

Presidente: Lauro Chaves Neto

Vice-presidente: José Maria Porto Magalhães Sobrinho

Secretário: Ricardo Coimbra

Diretor: Ricardo Eleutério

Conselho Superior: Gonzaga Mota; Pedro Sisnando Leite; Raimundo Padilha

LISTA COMPLETA DE ACADÊMICOS

Adriano Sarquis Bezerra de Menezes

Alci Porto

Célio Fernando Bezerra

Henrique Marinho

Jair do Amaral Filho

José Maria Porto Magalhães Sobrinho

Lauro Chaves Neto

Luis Eduardo Fontenelle Barros

Gonzaga Mota

Mônica Alves Amorim

Monica Clark Nunes Cavalcante

Paulo Roberto Pinto

Pedro Jorge Ramos Viana

Pedro Sisnando Leite

Raimundo Padilha

Ricardo Coimbra

Ricardo Eleutério

Sérgio Silveira Melo

Silvana Parente