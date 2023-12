13º salário: Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado pagam 2ª parcela nesta semana

Servidores da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado receberão a segunda parcela do 13º salário nesta semana, o que deverá movimentar montante bilionário na economia cearense.

No caso da Capital, o pagamento será efetuado antecipadamente nesta terça-feira (12). A gestão Sarto estima que, somando a folha de novembro (R$ 471.677.000), paga no dia 1º de dezembro, com a segunda parcela do 13° salário (R$ 257.734.474), e a folha de dezembro (R$ 471.677.000), o impacto total na economia será de R$ 1,2 bilhão.

Já o Governo Elmano depositará o dinheiro na sexta-feira (15), também de forma antecipada. Segundo o Estado, a folha de pagamentos de novembro e a de dezembro, que também será antecipada, somando com a segunda parcela, totalizarão uma injeção de R$ 2,5 bilhões na economia.

Com base nas duas projeções, a injeção na economia deverá atingir R$ 3,7 bilhões.