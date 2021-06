Tudo no universo é movimento, não fique parado

Uma das leis que rege o Universo é que tudo está se movimentando continuamente. Você identifica alguma área na sua vida que esteja estagnada?

O contrário de vida é estagnação. Quando isso acontece, algo não está legal.

Tudo bem que deve existir o tempo das pausas, que é uma parada necessária e benéfica. É o momento que se precisa para checar se está no caminho certo ou não. A pausa é como o silêncio que alterna com o som para definir o ritmo na música. E é bem diferente da paralisia.

Nesses tempos em que vemos tanta correria, enxergo, concomitante, a estagnação presente na mesmice, no automatismo existencial.

Não fazem contato de qualidade com o outro por não estarem em contato consigo mesmo, vivendo no automático, desconectados de sentido. Sentido como direção, sem saberem para onde estão indo. E sentido como sentimento, sem se darem conta do que emociona ou faz sentir. Tornando o viver cansativo, pesado.

Essa estagnação pode estar presente em qualquer área da sua vida. Pode estar nas relações afetivas, no trabalho, no modo de pensar e tantas outras.

Quantos relacionamentos estão “mortos”, sem vitalidade, servindo muitas vezes apenas “para não ficarem sós”, ou por conta disso ou daquilo?

Por não haver movimento, entrega verdadeira, estão caminhando sozinhos, apenas ao lado, em paralelo. Ao invés de olhar de frente o que precisa ser visto e ressignificado, tendem a “empurrar com a barriga”, perpetuando a acomodação, deixando de dar o seu melhor e, muitas vezes, vitimizando-se e culpando o outro por suas insatisfações.

Muitos só irão cuidar quando as feridas estiverem sangrando, para daí se afastarem, sem ter aprendido as lições.

Aqueles que cuidarem, se movimentarem através do diálogo, se empenhando para mudar o que precisa ser mudado, fazendo cada um a sua parte, poderão reverter e voltar a ter uma relação saudável, prazerosa e feliz.

Muitos estão estagnados na área profissional. Insatisfeitos e paralisados, porque o que fazem não lhes traz nada mais do que dinheiro, quando traz. Claro que tem seu valor e necessidade.

Pode ser empresário, médico, pequeno comerciante, professor, mecânico, ou qualquer profissão, é preciso encontrar dentro de si, aquilo que lhe motive, impulsione, gere naturalmente energia e movimento para se dedicar, aprimorar, evoluir e gerar abundância, alegria e claro, o próprio dinheiro.

Quando a pessoa identifica e investe no seu talento, gera vitalidade que se esparge na vida como um todo. O grande desafio é sair da inércia, ousar quebrar as amarras das seguranças ilusórias, das rotinas e se permitir mergulhar nessa jornada do novo.

Encontraremos aqueles que estão estagnados no modo de pensar. Por terem estruturas internas rígidas, e frágeis, terão dificuldade de aceitar, respeitar e até entender o modo de ser do outro, que seja diferente do seu.

Temos como exemplos a estagnação da mentalidade de muitos políticos, de apaixonados torcedores de futebol, de muitos religiosos radicais, etc. Que cultivam e disseminam as polaridades para benefício próprio, gerando desarmonia e desagregação.

A empatia, ao contrário, sugere flexibilidade. Abrir mão da rigidez que separa, exclui, em nome da compreensão, da boa convivência, para o reconhecimento das afinidades e semelhanças com os diferentes.

Esses são alguns exemplos. Se algo está estagnado na sua vida, ao identificar, veja o preço caro que está pagando e comece hoje mesmo a se cuidar, fazendo o que precisa ser feito. Com as mudanças, sentirá leveza, empoderamento, autoconfiança, bem-estar, e tudo o mais fluirá. Experimente! Paz e bem!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.