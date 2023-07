Vitórias cearenses no Maracanã

Houve um tempo em que era quase impossível um time cearense ganhar de qualquer time grande do Rio de Janeiro, quer aqui, quer no Maracanã. De certa época para cá, a coisa mudou de feição. Fortaleza e Ceará andaram aprontando poucas e boas nas barbas dos cariocas. Vitórias sobre o Flamengo, diante de um Maracanã superlotado, já aconteceram. No ano passado, por exemplo, o Leão, então lanterna da Série A nacional, emudeceu a massa rubro-negra. Fez silenciar 63 mil torcedores. Ganhou (1 x 2), com gols de Robson e Hércules. Então, tudo é possível no jogo de logo mais.

Mesmo assim, há que se reconhecer o Flamengo como favorito. Lógico. Tem jogadores de alta qualidade como Everton Ribeiro, Gerson, Pedro, Gabriel, Arrascaeta, Bruno Henrique e o cearense Everton Cebolinha. Mas favoritismo não é sinônimo de vitória: é um indicativo de certas vantagens. O Flamengo no Maracanã sempre terá um fator positivo a mais: a sua imensa torcida, que faz a diferença. Importante é que o Fortaleza retomou o ritmo de suas melhores apresentações, como restou provado nas vitórias sobre o Cruzeiro, o Atlético-MG e o Palestino. Portanto, o Leão pode, sim, mais uma vez surpreender o Flamengo em pleno Maracanã.