Só uma injustiça tirará o título do Ferroviário

Hoje, às 16 horas, no PV, o Ferrão decidirá a Série D nacional diante da Ferroviária de Araraquara. Pela campanha, time invicto até aqui, o Ferroviário faz-se merecedor do bicampeonato. Nenhuma outra equipe, dentre as 64 do certame, pontuou mais que o Ferrão. Só mesmo uma injustiça muito grande não permitirá a concretização do objetivo coral. Aqui, cabe uma advertência: a melhor prudência para evitar surpresas será o respeito ao adversário. Numa análise comparativa, tendo por fundamento o jogo de ida no Estádio Fonte Luminosa em Araraquara, o Ferroviário provou que tem maiores possibilidades de vitória.

As alternativas e o repertório do Ferrão ficaram claramente expostos. São melhores e mais definidos. Mas os jogos decisivos, não raro, situam-se acima das perspectivas. Têm sua própria história, traçada no momento mesmo da decisão. Aí há fatores transcendentais. É o dia. É a sorte. É o azar. É a bola na trave. É o pênalti perdido. É o pênalti convertido. O morrinho artilheiro. O frango do goleiro. O herói. O vilão. Esses componentes quase sempre aparecem de forma inesperada. Não fazem parte do roteiro. Entretanto, reafirmo: só mesmo uma grande injustiça tirará o título do Ferroviário.