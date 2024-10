Seleção Brasileira entre vitórias e vexames

Faltam dez jogos para terminar a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. Isso no tocante à classificação direta. Os seis primeiros se garantem. O sétimo colocado da atual fase terá de enfrentar uma repescagem. Hoje, a Seleção Brasileira, quinta colocada, enfrenta o Chile.

O Brasil começou bem: goleou a Bolívia (5 x 1) em Belém e ganhou do Peru (0 x 1) em Lima. Depois disso, vieram os sustos: empate (1 x 1) com a Venezuela na Arena Pantanal, derrota (2 x 0) para o Uruguai em Montevidéu, derrota (2 x 1) para a Colômbia em Barranquilla e derrota (0 x 1) para a Argentina no Maracanã.