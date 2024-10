Resultados prováveis e improváveis

Depois da derrota para o Sport em Recife, a situação do Ceará ficou muito delicada. Nunca vi tanto matemático fazendo as contas para determinar o que será preciso para o Vozão ganhar uma vaga no G-4 da Série B. Simplifico: enquanto houver chances reais, bola para frente.

Não adianta perder tempo com prognósticos. O negócio é fazer de cada partida uma decisão de Copa do Mundo. E buscar, jogo por jogo, os pontos necessários. Está na Bíblia: para cada dia basta o seu cuidado. Então, cabe ao Ceará preparar o elenco para receber a Ponte Preta. E pronto.

Depois da Ponte, será o Ituano. E assim por diante. Interessante é que já há observador considerando como certa uma derrota para o Santos. Não penso assim. O Ceará pode ganhar do Santos na Vila Belmiro. É difícil, mas é possível. A Série B não tem tanta diferença entre os concorrentes.

A propósito, os adversários também terão seus percalços. Haverá tropeços. Haverá zebras. Enfim, na reta final até os times da zona de rebaixamento também pregam peças inesperadas. A apreensão entra como componente definidor tanto de times que lutam pelo título, quanto de times que lutam para não cair. Seja o que Deus quiser.

Finalizações

Na reta final, o que pesa mais negativamente é o recorrente erro de finalização. Nesta parte, cabe uma observação especial aos atacantes Aylon, Saulo Mineiro e Érick Pulga. Os três terão de caprichar ainda mais nas conclusões. Os erros diante do Sport foram fatais.

Atenção

É verdade que Erick Pulga fez um belo gol em Recife, mas a chance desperdiçada no primeiro tempo foi inaceitável. Erick Pulga se redimiu, mas Aylon e Saulo Mineiro ficaram devendo. Daqui para frente, todos terão de ser protagonistas com participação letal nas chances que surgirem.

Campeão

Você ainda acredita que o Fortaleza poderá sagrar-se campeão brasileiro da Série A este ano? Pela produção, não acredito. Mas o futebol tem seus vencedores improváveis. E tem também seus perdedores improváveis. Matematicamente, o Fortaleza está na briga. Então, tem de seguir lutando por isso.

Precaução

No ano passado, alguém acreditaria que o Botafogo, ao abrir uma diferença de 13 pontos sobre os concorrentes, perderia o título da Série A? Perdeu. Foi um perdedor improvável. Hoje, certamente, o próprio Botafogo está precavido, temendo tropeçar na mesma pedra.

Posição

A meu juízo, ao Fortaleza cabe trabalhar jogo por jogo, buscando os resultados que lhe interessam. Então, buscará a vaga na Libertadores, que está mais viável. E assim, como consequência, também seguirá, sem angústias ou pressões, de olho no título de campeão, embora improvável. É a atitude correta.