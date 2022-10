Quatro “Palmeiras” no caminho alvinegro

Começa hoje a mais difícil empreitada do Ceará na atual Série A, ou seja, encaixar uma série de vitórias para se livrar do rebaixamento. A vida é feita de desafios. Os pequenos são ultrapassados com esforços mínimos. Os grandes desafios é que fazem a diferença. O Vozão está diante de um obstáculo quase intransponível. Boa parte da torcida não acredita no êxito da missão. Na atual temporada, essa mesma torcida já olha como fracassados jogadores que, há pouco tempo, eram tidos e havidos como vitoriosos ídolos. Estes são agora chamados a provar o algo mais que lhes tem faltado. Não vou citar nomes porque o fracasso no futebol não pode ser individualizado, posto que um esporte coletivo. Vencem todos. Empatam todos. Perdem todos. Alguns são escolhidos como bode expiatório, mas isso é injusto. Assim, a convocação é geral, do goleiro ao ponta-esquerda, incluindo os suplentes, como se dizia antigamente. A pergunta é simples: tudo ou nada? A resposta é mais simples: tudo. Pouco importa se Fluminense ou Juventude. Numa ficção, é melhor o Ceará imaginar que terá de superar quatro vezes o Palmeiras nestes últimos quatro jogos. E fechar questão quanto a isso.