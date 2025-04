Pedro Raul e o ídolo Gildo

O maior desejo de todos os atletas é conquistar os aplausos e o carinho do público. Alcançar tal glória requer dedicação, sacrifício, afeição, identidade, competência, disciplina e sorte também. No futebol, poucos entram para a história nessa condição especial.

O maior ídolo da história do Ceará continua sendo Gildo, que foi tricampeão estadual pelo Vozão em 1961/1962/1063. Campeão do Nordestão em 1969. E campeão estadual em 1971. Ele é o maior artilheiro da história do clube, com 261 gols marcados em 441 jogos. Gildo morreu em 2016. O trono está vago.

O atacante Pedro Raul chegou e logo, com sete gols em oito jogos, conquistou as graças da torcida. Ainda é muito cedo para tocar em um assunto que requer anos de trabalho. O ídolo não veste apenas a camisa do clube: veste o espírito, o sentimento, o amor, a lealdade. Não acontece da noite para o dia.

Pedro Raul tem tido um início arrasador no Ceará. No momento, todas as condições lhes são favoráveis. Mas só o tempo dirá qual a sua sina. Gildo consagrou-se pelos títulos, gols e amor ao clube. Pedro Raul está a caminho.

Comoção

Mitotônio, com 151 gols, é segundo maior artilheiro do Ceará. Era ponta-esquerda. De 1941 a 1951, atuou pelo Ceará. Em 1951, jogando pelo Vozão no PV, sentiu-se mal. Horas antes do jogo, havia comido uma panelada. Ele foi levado ao hospital, onde veio a óbito. Houve uma comoção na cidade.

Outros ídolos

Mitotônio foi ídolo, mas não na mesma dimensão de Gildo. O Ceará teve outros ídolos. Depois de Gildo, considero Sérgio Alves, com 141 gols, o maior ídolo do Ceará, seguido der Magno Alves, com 103 gols. Não necessariamente, o ídolo precisa ser artilheiro. Zé Eduardo foi notável ídolo do Ceará, sem ser artilheiro.

Permanência

A rotatividade do futebol de hoje não permite que se tenha ídolo como antigamente. Os ídolos antigos formavam uma verdadeira fusão de imagens com as cores do clube porque permaneciam de 10 a 15 anos na mesma equipe. Assim Gildo, com o Ceará; Croinha, com o Fortaleza; Dinamite, com o Vasco; Zico, com o Flamengo...

Início espetacular

É claro que, para ser ídolo, Pedro Raul ainda terá um longo caminho a percorrer. Mas é bom que ele conheça a história dos que, antes dele, fizeram a glória alvinegra. Glória que agora ele, Pedro Raul, poderá estender ainda mais. Seu início espetacular no Vozão abre novas esperanças. Pode estar nascendo um notável ídolo.

Caminho