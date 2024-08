Os times médios são perigosos

Hoje, no Castelão, o Fortaleza recebe o Criciúma. Todos os sinais indicam o favoritismo do Leão. A campanha do Fortaleza é infinitamente superior à do time de Santa Catarina. A lógica, máxime pelas recentes apresentações do Fortaleza, também confirma que o Leão tem tudo para faturar mais três pontos.

Há, porém, uma realidade palpável no futebol: os times médios são os complicadores. São aqueles em que as vitórias são tidas como certas, mas acabam não acontecendo. Motivo: o time favorito, sem perceber, acomoda-se. Não faz o mesmo esforço que aplica quando o enfrenta os chamados grandes. A surpresa acontece.

A observação que aqui faço é uma espécie de advertência. Podem notar um detalhe, comprovado até na própria tabela do campeonato. Geralmente, após expressiva vitória sobre um time grande, vem um tropeço. Certamente pelo desgaste que é maior, quando o confronto é contra um time de maior envergadura

Conclusão: o Fortaleza terá de enfrentar o Criciúma como se o visitante fosse um Botafogo, um Flamengo ou um Palmeiras. Se assim o fizer, reduzirá o risco de um resultado desfavorável. Os times médios são muito perigosos.

Relâmpago

O técnico Vagner Mancini bateu o recorde de passagem rápida de um clube para outros. No dia 26 de junho, após a derrota para a Ponte Preta (3 a 1), foi demitido do Ceará. No dia 4 de julho, o Atlético-GO o contratou. No dia 5 de agosto, o Atlético-GO, por falta de vitórias, demitiu Mancini. No dia 6 de agosto, Mancini assumiu o comando técnico Goiás.

Lei do Ex

Não lembro de ter visto algo igual ao que aconteceu com Vagner Mancini: sair de um time e poucos dias depois já contratado por outro e por outro, numa dinâmica impressionante. Ei-lo agora no caminho do Ceará. São as tais coincidências da vida. Resta saber se para treinador vale também a chamada “Lei do Ex”.

Cuidado

Se valer a “Lei do Ex” para treinador, o Ceará que se cuide. Aliás, será de bom alvitre o Vozão já tomar as providências, visando a evitar os presságios negativos. O Ceará tem alternado bons e maus momentos. Mas, o mais importante, é que tem conseguido resultados bons. Resultados que o levaram para próximo do G-4.

Imagens

A Olimpíada de Paris termina amanhã. Vão ficar as lembranças de confraternização, que somente o esporte tem proporcionado. Gosto de ver os jogos olímpicos. Há belíssimas histórias de vida. Para mim, mais uma vez, a ginasta Rebeca Andrade sai como a maior atleta brasileira na competição. Além do ouro, prata e bronze, a dignidade.

Saudade

Hoje, bateu a saudade do meu amigo Ercílio Moreira, notável comunicador do rádio de Crateús. Ercílio morreu no dia 4 de agosto, aos 78 anos de idade. Durante anos, na Rádio Poty, ele comandou o programa “Encontro com a Saudade”, líder absoluto de audiência. Participei muito do programa dele. Ficaram as eternas recordações. Está na Mansão Celeste.