Os efeitos de uma reviravolta no futebol

Quando o Botafogo colocou ampla vantagem de pontos sobre os principais concorrentes, predominou a impressão de que nenhum outro time poderia alcançá-lo. Houve uma espécie de proclamação velada, considerando-o campeão antecipado da Série A de 2023. Mas futebol não comporta tal tipo de comemoração, máxime quando a pontuação, por maior que seja a diferença, ainda permite a chegada dos perseguidores. Assim, Palmeiras e Bragantino foram trabalhando por fora. Quase que silenciosamente avançaram, na medida em que alguns contratempos levaram o Botafogo a tropeços inesperados. De repente, as coisas se inverteram: o Botafogo pegou a estrada de volta, enquanto seus principais concorrentes pegaram a estrada de ida. Agora estão todos juntinhos, formando o bloco da esperança. É claro que o Botafogo ainda continua líder, tendo inclusive um jogo a menos, mas as condições de conforto desapareceram. Já se observa a inquietação que antes não existia. Agora o Botafogo dá claros sinais de hesitação, quando há algum tempo era incisivo e determinado. Faltando apenas seis rodadas para o encerramento da Série A, é imprevisível o que possa acontecer a partir de agora.

Decisão

O jogo Botafogo x Palmeiras se mostrava como uma final antecipada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo em casa, no Estádio Nilton Santos, tinha tudo para ampliar mais ainda a liderança, somando três pontos. No primeiro tempo, abriu uma diferença de 3 a 0, dando show de bola no Palmeiras. Parecia que ninguém conseguiria deter os botafoguenses.