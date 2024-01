Oito times do interior na Série A cearense

Quando comecei a acompanhar o Campeonato Cearense, no final de 1956, a competição tinha a apenas times da capital. O Gentilândia sagrou-se campeão. Disputaram o certame de 1956, além do Gentilândia, América, Calouro do Ar, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Nacional e Usina Ceará. Em 1957, apenas sete clubes, todos da capital. Em 1958, oito participantes, sempre da capital. Somente em 1967 houve a inclusão do primeiro time do interior, o Guarany de Sobral. Em 1968, houve a inclusão do segundo time do interior, o Quixadá. Nesse ano, houve também a inclusão do Messejana, time de um bairro de Fortaleza.

Em 1973, aconteceu a participação de mais dois times do interior, o Guarani e o Icasa, ambos de Juazeiro do Norte. Foram onze participantes em 1973, com quatro times do interior. Em 1994, Itapipoca participa pela primeira vez. Em 1995, é a vez de Uruburetama. Em 1996, chegaram Portuguesa do Crato, Iguatu, Esporte de Limoeiro e o América de Russas (16 participantes, sendo oito do interior). Em 1998, a competição passou a ter novamente apenas dez clubes, sendo cinco do interior. Nos anos seguintes passou a ser visível a gradual redução da presença de times do interior. Em 2024, do interior apenas Iguatu e Barbalha.