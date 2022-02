O voo cego e os segredos do clássico

Quando eu estava aprendendo a pilotar aviões, o meu instrutor, Guilardo Nunes, pouco antes da decolagem, disse: “Tenho um presente para você”. Pensei que ele me daria o presente no final do voo. Quando coloquei o avião pouco antes do ponto de espera, ele desenrolou um papel bem grande e o colocou na frente do painel da aeronave. Aí ordenou que eu decolasse e pousasse sem ver os instrumentos. Eu estava bem treinado. Fiz o procedimento assim mesmo, tudo no sentimento. Ao terminar, o Guilardo explicou: “Isso aqui é para, se um dia houver pane elétrica, você ter confiança e sem problemas realizar o voo”. Anos depois, aconteceu uma pane elétrica. Não me assustei. Fiz o que era para fazer. Deu certo. Agora o Ceará mandou fechar tudo. Não permite imagens dos treinos nem entrevistas, nada. Os cronistas ficaram sem material para ver. Um papel no painel de Porangabuçu. Aí me lembrei do meu instrutor Guilardo. Ora, amigos, dá para fazer a cobertura com base na experiência e nos sentimentos. Tudo o que foi visto antes fica gravado na mente dos setoristas. Então, mãos à obra.