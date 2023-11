O valor dos campeonatos estaduais

A origem de tudo no futebol brasileiro veio com os campeonatos estaduais. Berço e história. Alicerce de todas as estruturas que estão aí. Nada do que existe hoje seria possível, se não tivesse havido a argamassa de um amadorismo, eivado de nobres ideais. Construção que teve no amor a energia das grandes realizações. E foi assim que surgiram os primeiros craques. A vanguarda que abriu caminhos e ampliou os horizontes. Os campeonatos estaduais cresceram em conceito e importância. Foram fomentadores de entidades que souberam superar as dificuldades de um tempo, onde não havia patrocinadores nem os aportes financeiros que agora existem. Herdeiro de tudo que foi cultivado ao longo de décadas, o Campeonato Cearense de 2024 se robustece pelo esforço, dedicação e entusiasmo dos que procuram sempre fazer o melhor. A TV Verdes Mares sempre se esmera na cobertura dos grandes eventos. E, mais uma vez, mostrará a pujança de uma competição que teve na sua trajetória ídolos imortais como Mozart Gomes, Alexandre Nepomuceno e Pacoti. Renova-se agora a nossa missão, ou seja, a de dar continuidade ao que até aqui foi feito com extrema devoção e profissionalismo.

Primeiros tempos

Nas décadas de 1950 e 1060, o Campeonato Cearense tinha uma festa inaugural, com desfile das equipes ao som da banda de música da Polícia Militar. Logo depois do desfile, começava o “Torneio Início”, competição simples, com jogos eliminatórios de 30 minutos. Se houvesse empate, a decisão ia para os pênaltis. Começava às 14 horas e terminava por volta das 21 horas.

Modelo

O Campeonato era dividido em dois turnos ou em três turnos. Variava. De competições nacionais, havia apenas o Campeonato Brasileiro de Seleções, que acontecia de dois em dois anos. A Taça Brasil somente foi instituída em 1959. Não havia, portanto, o desgaste nem a exploração de hoje.

Pênaltis

Há um fato que virou lenda na história do Campeonato Cearense. Consta que o volante Célio Bandeira, campeão cearense pelo Gentilândia e pelo Fortaleza, jamais perdeu um pênalti em toda sua trajetória no futebol. Batia no canto, rasteiro e com efeito. Mas o ex-goleiro Pedrinho Simões afirma que o Célio perdeu um pênalti, sim, conforme registro em um jornal da época.

Pesquisa

Deixo a pesquisa com o meu amigo Eugênio Fonseca. Caberá a ele dirimir a dúvida, se Célio perdeu ou não. Sempre soube que o Célio jamais perdeu um pênalti. Célio fez parte do elenco do Fortaleza, vice-campeão da Taça Brasil de 1960. Os irmãos dele, Zezé Bandeira e Tarcísio Bandeira foram acólitos comigo na Igreja dos Remédios. Há anos não os vejo.

Curiosidades

O Campeonato Cearense tem muitos episódios interessantes. Em 1957, o Ceará foi campeão cearense, vencendo uma melhor de três com o Usina. No segundo jogo, o goleiro do Ceará, Ivan Roriz, atuou como centroavante. Nos outros dois jogos, atuou como goleiro. É o Campeonato Cearense, com suas histórias e graças, que a TV Verdes Mares mostrará ao vivo e com exclusividade em 2024.