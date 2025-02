O técnico Vojvoda merece respeito

Depois do clássico de sábado passado, com a vitória do Ceará, alguns torcedores do Leão enviaram-me mensagens criticando o treinador do Fortaleza. Na maioria, injustas. Pior foram as galhofas em alguns vídeos. Repudiei e deletei todos. Não admito comentários destrutivos.

Não conheço pessoalmente o técnico Juan Pablo Vojvoda. Tenho por ele admiração e respeito. Sério. Trabalhador. Íntegro. Competente. Pode cometer seus equívocos e certamente os comete como todos os outros. Tem suas teimosias como todos os outros. É natural.

As críticas foram feitas porque há seis jogos o Fortaleza não ganha do Ceará. Ora, tabu existe em toda parte do mundo. E sempre existirá. Isso não diminui em nada o belo trabalho que Vojvoda desenvolve no Fortaleza. Esquecem os títulos estaduais que Vojvoda ganhou, decidindo com o Ceará.

Vojvoda, no comando do Leão, disputou com o Ceará três finais do certame estadual. Foi campeão em 2021 e campeão em 2023. Perdeu o título de 2024 para o Ceará na disputa por pênaltis.

Adversário

Os mais radicais torcedores do Fortaleza, ou seja, os que xingam e insultam o treinador Vojvoda porque há seis jogos não ganham do Ceará, devem entender uma coisa: a rivalidade do clássico sempre equilibrará a disputa. O clássico nivela. O Ceará também tem história, tem tradição. É tão grande quanto o Fortaleza.

Insensatez

Vejo o atual tabu sem problemas. Não há motivo para insultos, pilhérias ou mensagens negativas contra o técnico Vojvoda. Feliz o time que o tem como treinador. Vojvoda é digno de todos os aplausos. Há dezenas de clubes desejando o trabalho dele. Portanto, torcedores radicais, deixem de lado a insensatez.

Tabu antigo

Quem conhece a história do futebol cearense, principalmente os registros das décadas de 1950 e de 1960, deve lembrar do tabu imposto pelo Calouros do Ar ao Ceará. O Vozão poderia vir atropelando todo mundo, mas, diante do Calouros, sempre se complicava. Era incrível. O Calouros do Ar foi campeão cearense em 1955.

Exageros

Eu detesto os exageros dos torcedores radicais. Por tudo, criam situações agressivas, desleais. Os radicais são o cancro do futebol. Cancro que precisa ser extirpado por uma cirurgia moralizante. Os torcedores radicais prestam um desserviço ao clube e ao futebol como um todo. São malfeitores perigosos.

Conclusão