O significado da importante vitória alvinegra

O Ceará ganhou do até então invicto Criciúma. E ganhou no Estádio Heriberto Hülse. Foi perfeito? Não. Mas foi bravo. O Vozão vem lutando contra seus fantasmas. Sofreu um susto no aquecimento ao perder o goleiro Richard e o zagueiro Pagnussat. Mas o gol de Nicolas, logo aos dois minutos, espantou os temores. O Ceará assumiu as ações. Quando o Criciúma equilibrou, teve também a seu favor um desses pênaltis que só têm cabimento no absurdo entendimento dos decrépitos da FIFA. Marquinhos empatou. Mas o Ceará seguiu bem no jogo e com objetivo de vitória. Assim, após rebote de goleiro Gustavo em chute de Maranhão, Erick fez Ceará 2 a 1. Na fase final, o Ceará recuou demais. Não aproveitou os amplos espaços oferecidos pelo Criciúma. Nesta parte, apenas Erick, o melhor do Ceará, fez duas conclusões perigosas. As entradas de Janderson e Guilherme Castilho não mudaram nada. E, no único lance em que Castilho teve a chance para mostrar serviço, perdeu o gol mais feito dos últimos tempos. Um horror. Se fosse o Clebão, o mundo viria abaixo. Mas foi o Castilho. Pelas circunstâncias, a vitória se reveste de grande significado. É a segunda consecutiva. Agora, mais confiante, o Vozão jogará em Londrina.