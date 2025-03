O recado do Ferrão ao favorito

Desde quando o Ferroviário garantiu sua vaga na fase semifinal do Campeonato Cearense, após, com duas vitórias (2 x 1 e 3 x 0), eliminar o Tirol, já se sabia que seu adversário, o Fortaleza, assumiria a condição de favorito. Motivo simples: o elenco do Leão tem muitas opções a mais que o elenco coral.

O jogo de ida, no sábado passado, revelou um dado interessante: mesmo com um elenco menor, o Ferroviário entrou de vez na briga pelo título de campeão estadual de 2025. Segurou o empate (0 x 0) e vai em igualdade de condições para o jogo de volta. Foi um recado direto ao favorito Fortaleza.

Hoje, pela Copa do Nordeste, os tricolores voltam a campo. Nesta parte, o Leão está melhor situação. O Fortaleza é o terceiro, com seis pontos. O Ferroviário é o quinto, com quatro pontos. O Fortaleza está dentro da faixa de classificação. O Ferroviário fora dessa faixa.

Não sei o que os tricolores vão priorizar no confronto de hoje. O jogo de volta da fase semifinal cearense já é no sábado próximo, dia oito de março. E vale vaga na final do certame estadual. Questão de visão e objetivo de cada um.

Avaliação

Na Copa do Nordeste, Fortaleza e Ferroviário estão na fase grupos. Ainda terão três jogos, contando com o clássico de hoje. O Fortaleza ainda enfrentará o Sousa-PB e o CRB-AL. O Ferroviário enfrentará o CRB e o Sousa. Os mesmos adversários em ordem inversa. Que Fortaleza e Ferroviário avaliem bem as condições.

Mais tranquilo

O Ceará, que já entrou como favorito diante do Maracanã, tornou-se mais favorito ainda após a vitória no jogo de ida pelo placar de 3 a 0. Praticamente, o Vozão garantiu a sua vaga na decisão do Campeonato Cearense. Somente se acontecer uma zebra gigante o Ceará perderá a vaga na fase final.

Opção

Amanhã, o Ceará enfrentará o América-RN pela Copa do Nordeste. O Vozão precisa vencer, pois está fora da zona de classificação. Como, teoricamente, já garantiu a vaga na decisão cearense, poderá usar a força máxima diante do América. É uma opção. É um confronto direto com o América, que está em terceiro lugar.

Jogo de volta

O Ceará enfrentará o Maracanã, domingo próximo, no Castelão. Pode até perder por dois gols de diferença. É uma vantagem muito significativa. Pode, sim, se dar ao luxo de concentrar esforços na Copa do Nordeste, sem prejuízo para seu objetivo no certame estadual. A margem aberta é confortável mesmo.

Conclusão

Apesar da grande vantagem do Ceará sobre o Maracanã, o futebol não permite classificações antes da hora, ou seja, quando o adversário ainda tem uma chance, por menos que seja. Nada de soberba. Nada de “já ganhou”. O Vozão pode priorizar e fazer o que bem quiser, mas nunca menosprezando o Maracanã. A zebra existe.