O melhor jogo do Campeonato Cearense de 2025

Há algum tempo, eu não narrava jogos de futebol. Outras ocupações não permitiam a continuidade de minhas participações nas transmissões esportivas do Sistema Verdes Mares. Na quarta-feira passada, porém, tive o prazer de voltar aos velhos tempos: narrei Floresta x Ferroviário, direto de Horizonte.

Por mais incrível que pareça, foi, na minha opinião, o melhor jogo do atual certame. Talvez muita gente entenda que melhor foi o jogo em que o Fortaleza desfilou sua superioridade em campo, aplicando uma goleada de 7 a 0 no estreante Cariri. Tenho uma visão diferente.

Na goleada imposta pelo Leão sobre o Cariri (7 x 0), tudo pendeu para um lado só: não houve disputa. No Jogo Floresta 3 x 3 Ferroviário, houve equilíbrio e muita emoção. O Floresta fez 1 a 0. O Ferroviário empatou (1 x 1). O Floresta fez 2 a 1. O Ferroviário empatou (2 x 2). O Ferroviário virou (2 x 3). O Floresta empatou (3 x 2). Sensacional.

Pode ser que aconteça um outro jogo mais emocionante e cheio de alternativas, mas acho difícil. É exceção um jogo com seis gols e evirada no placar. No Floresta 3 x 3 Ferroviário, houve tudo isso e muito mais.

Clássico

Fortaleza e Ceará se enfrentam no dia 08 de fevereiro. Fica a pergunta: um clássico assim não será melhor do que Floresta x Ferroviário? Clássico tem um apelo maior. É lógico. Mas nem sempre o clássico é emocionante. Há clássicos que de clássico mesmo só tem o nome.

Expectativa

O elenco do Fortaleza todo mundo já conhece. Tem qualidade excepcional. O elenco do Ceará ainda precisa passar por desafios mais acentuados. A expectativa é de que no dia 08 de fevereiro, quando do clássico maior, seja possível uma avaliação mais criteriosa sobre o verdadeiro potencial alvinegro.

Copa do Nordeste

Avaliação interessante para o Vozão será no jogo diante do Bahia pela Copa do Nordeste. Acontecerá no dia 19 de fevereiro, uma quarta-feira, em Salvador. Aí, sim, será muito importante acompanhar o desempenho do Ceará na Fonte Nova. Teste de fogo diante de time da Série A nacional.

Na Ilha

No dia quatro de fevereiro, o Sport de Recife, que voltou este ano para a Série A, também terá a primeira oportunidade de enfrentar uma equipe qualificada da Série A nacional, o Fortaleza. Queira Deus que, desta vez, a inflamada torcida do Sport saiba se conter. O teste tem que ser apenas nas quatro linhas.

Cobrança