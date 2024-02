O mágico poder das vitórias

A magia de vencer. O encanto dos resultados positivos. O futebol é movido por vitórias. O time pode ser detentor do melhor patrimônio do mundo, mas, se não tiver vitórias, mergulha em crises profundas. Como são salutares as vitórias. O Ceará, que vinha de cobranças e incertezas, encaixou três vitórias consecutivas: 1 a 0 no Floresta, 6 a 0 no Atlético e 1 a 0 no Juazeirense, sendo essa em terras baianas. Logo um ar de esperança passou a ser respirado em Porangabussu. E observem que, na Bahia, Mancini usou o time não titular. Três vitórias. Mais que isso, os avanços que o time gradualmente vem apresentando. Mas vale aqui uma observação importante: é cedo para uma avaliação definitiva. Para se consolidar será preciso enfrentar times como Fortaleza e Bahia. Aí, sim, diante de maior exigência, haverá como tirar conclusões mais sólidas. É bom frisar que em breve a equipe iniciará a luta por seu principal objetivo este ano: subir para a Série A. As vitórias têm o poder mágico de afastar os fantasmas, recompor a confiança e dar moral ao grupo. Teoricamente, o Vozão está no caminho certo, seguindo a estratégia traçada pelo técnico Vagner Mancini, desde o ano passado. Estão aí os primeiros resultados.

Revezamento

Entendi a explicação do técnico Vagner Mancini sobre o rodízio de atletas, visando a evitar um desgaste coletivo. Serão substituições pontuais, de acordo com a situação individual de cada atleta. Mas o rodízio tem de ser muito bem calculado, no sentido de não comprometer a necessidade de automação que toda equipe precisa alcançar.

Clássico

Amanhã, acontece o primeiro clássico do Campeonato Cearense. O famoso Clássico Tricolor. O Leão, com folga, é o líder isolado do Grupo A (9 pontos). Depois do clássico, o Fortaleza terá no domingo, dia 11, o jogo diante do CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Como o Fortaleza está com o time pronto, já com automação, poupar atletas não comprometerá os ajustes da equipe. Tudo bem.

Produção

Quando digo que o Fortaleza está pronto, tomo por base o conjunto de suas apresentações. Com relação ao jogo diante do América-RN, que o Leão venceu (2 x 1) favorecido por um pênalti inexistente, realmente a produção tricolor foi ruim. Mas esse fato não derruba o argumento segundo o qual o elenco é forte, capaz de enfrentar bem os futuros desafios.

Como previsto

O Campeonato Cearense segue de acordo com os prognósticos da maioria. Fortaleza e Ceará lideram seus grupos. Se continuarem assim, passarão direto às semifinais. Então, Maracanã e Floresta (Grupo A) e Iguatu e Ferroviário (Grupo B), faltando duas rodadas, estão bem próximos das quartas de final. A situação está traduzindo razoavelmente o potencial dos concorrentes.

Situações delicadas

Horizonte, Barbalha e Atlético-CE não conseguiram um ponto sequer. Faltando duas rodadas para o fim da fase classificatória, Caucaia ainda sonha com alguma possibilidade de ganhar vaga nas quartas de final. Caucaia (4º, 3 pontos) está a três pontos do Floresta (3º, 6 pontos). Mas há um detalhe: Caucaia pega o Ceará líder. O Floresta pega o Barbalha lanterna.