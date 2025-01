O Leão não está para brincadeira na Disney

É uma ampliação de fronteiras. É a internacionalização de um futebol que, não faz muito, timidamente se acomodava nos limites do Nordeste. São novos intercâmbios, novas descobertas. Viagens assim abrem horizontes. As perspectivas aumentam. A visibilidade é fonte de negócios.

A experiência internacional é fundamental para os novos desafios do grupo. Estão no caminho tricolor o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Série A e a Libertadores. Haja fôlego.