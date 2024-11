O futebol cearense já pode ser campeão brasileiro

Está na hora de o nosso futebol acreditar mais em si e no seu potencial. Deixar de lado o complexo de inferioridade e partir com extrema confiança em busca de títulos nacionais. É possível, sim. Repito: se as arbitragens não tivessem errado tanto contra o Fortaleza, o Leão estava no topo.

A cada ano, o futebol cearense está amadurecendo mais. É hora de colher os frutos, não apenas com boas colocações, mas com títulos. O Fortaleza esteve à conversão de um pênalti para sagrar-se campeão da Sul-Americana. O Fortaleza foi o quarto lugar da Série A em 2021.

Agora, poderia estar no topo com o Botafogo, caso, repito, não tivesse sido vergonhosamente vítima de apitadores incompetentes, quer dentro de campo, quer no VAR. Em campo, vendo o lance uma vez, é aceitável o árbitro errar. No VAR, vendo dezenas de vezes, o erro é inaceitável. Cheira mal.

Não se trata de devaneio. Não se trata de utopia. É possível entrar na Série A com projeto de campeão. É coisa do passado pensar como mero coadjuvante.

Quarto

Em 2021, o Fortaleza foi o quarto colocado da Série A nacional, atrás apenas do Atlético Mineiro (campeão), Flamengo (vice) e Palmeiras (3º). Uma campanha digna de todos os elogios. Ganhou uma vaga direta na Copa Libertadores da América do ano seguinte.

Terceiro

Agora o Leão de Aço está na terceira colocação, com 60 pontos, apenas um a menos que o Palmeiras, vice-líder. Portanto, com todas as condições de mais uma vez ganhar vaga direta na Copa Libertadores da América. Há um nítido amadurecimento do Fortaleza diante dos doze times chamados grandes.

Estágio

O Fortaleza está em uma espécie de estágio probatório para alcançar o título de campeão brasileiro. Tem mostrado a sua face. Ganhou o respeito dos adversários e o reconhecimento da mídia nacional. Pode até não ser campeão este ano, mas, a continuar assim, não tardará.

Na trave

O futebol cearense já andou perto de um título nacional. O Fortaleza foi vice-campeão brasileiro em 1960 e 1968. Na primeira, decidiu com o Palmeiras no Pacaembu. Na segunda, decidiu com o Botafogo no Maracanã. O Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil em 1994. Decidiu com o Grêmio em Porto Alegre.

Terceiro do Brasil