O Fortaleza sob olhares diferentes

A Série A nacional passou a ter novo líder, quando, no Castelão, em jogo válido pela 24ª rodada, o Fortaleza derrotou (1 x 0) o Corinthians. O Leão, além de assumir a liderança, com 48 pontos, um a mais que o vice-líder Botafogo, tinha um jogo a menos. Uma vantagem significativa.

O entusiasmo com a liderança gerou a expectativa de o título de campeão brasileiro ir para o Pici. Já nos grandes centros esportivos, a opinião predominante foi a de que seria uma liderança passageira. Realmente, no jogo seguinte, o Bota derrotou o Lion e voltou à liderança. O Fortaleza também perdeu para o Inter o jogo que tinha a menos.

É preciso sensatez na análise dos fatos. O Lion faz bela campanha. É o terceiro colocado. Quer queiram, quer não, está na luta pelo título. Como é pouco frequente um time do Nordeste chegar ao topo, a maioria dos cronistas esportivos do Sul e do Sudeste não acredita em tal hipótese.

Quanto ao possível título, há os que acreditam e os que não acreditam. É normal. Mas o Fortaleza segue adiante. Está à frente de dez dos chamados doze maiores clubes do Brasil. Logo...

Maiores

São considerados os 12 maiores clubes do Brasil: Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético-Mg, Grêmio e Internacional. Ora, o Santos nem na Série A está. O Fortaleza só está atrás do Botafogo e do Palmeiras.

Favorito

O Botafogo é o favorito, seguido do Palmeiras. Lógico. Mas nem sempre a lógica predomina. As zebras estão aí para contrariar a natureza das coisas. O Fortaleza corre por fora. De repente os resultados de terceiros podem levar a situações favoráveis ao Leão.

Motivo

A desconfiança da maioria dos cronistas do Sul e do Sudeste tem uma razão. Desde 1971, quando foi instituído o Campeonato Brasileiro, só um time do Nordeste se sagrou campeão: o Bahia, em 1988. O Bahia também foi o único time do Nordeste campeão da Taça Brasil.

Nos tribunais

O Sport de Recife tem um título de campeão brasileiro da Série A. Foi em 1987. Mas essa decisão aconteceu nos tribunais em uma disputa com o Flamengo. É um título oficial. Tudo bem. É reconhecido pela Justiça. Parabéns ao Sport.

Conclusão

Pelas estatísticas, realmente é pouco provável uma equipe do Nordeste se sagrar campeã da elite nacional. É comum, então, que os cronistas do Sul e do Sudeste não acreditem que o Fortaleza seja capaz de ganhar o título brasileiro da atual temporada. Mas tudo é possível.