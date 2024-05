O Fortaleza no lendário Pacaembu

Hoje, no Neo Química Arena, o Corinthians receberá o Fortaleza, em jogo válido pela Série A nacional. A minha memória afetiva ingressa no túnel do tempo. Volta ao ano de 1975. Eu trabalhava na Ceará Rádio Clube. Fui narrar o jogo Corinthians x Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro de 1975. O palco da partida foi o lendário Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Lá estavam 45.993 torcedores. Dentre estes, apenas um pequeno grupo de torcedores do Leão. O Fortaleza era comandado pelo inesquecível por Moésio Gomes. Tinha na composição o famoso quadrado de ouro, composto por Chinesinho, Zé Carlos, Amilton Melo e Lucinho. No ataque tricolor, Luisinho das Arábias. O Corinthians tinha Ruço, Basílio, Vaguinho, Zé Roberto, Geraldão, Pita. Time forte. Haja pressão para cima do Fortaleza. O Leão se houve bem. A rigor, o empate teria traduzido melhor a produção das equipes. Mas o Corinthians tinha a seu favor o perigoso atacante Geraldão. E foi dele, de cabeça, o gol que definiu a partida. Na época, não havia transmissão ao vivo pela televisão. O rádio predominava. Foi a primeira transmissão que fiz direto do Pacaembu.

Diferente

Hoje, o cenário é outro completamente diferente. O Corinthians ganhou seu próprio estádio, o Neo Química Arena. Mas a capacidade é apenas um pouco maior do que a capacidade do Pacaembu na época. A capacidade do estádio corinthiano hoje é de 49.205 torcedores. No jogo de 1975, estavam no Pacaembu 45.993 torcedores.

Estrutura

O Fortaleza, do Moésio Gomes, não tinha a seu dispor a estrutura que hoje existe no Pici. Vejo o Leão com todas as condições de ganhar logo mais. Não por acaso, na estreia, ganhou do São Paulo (1 x 2) no Morumbi. Longe o tempo em que os times daqui se intimidável diante das equipes do Rio e de São Paulo. Não se surpreendam se houver nova vitória tricolor.

Desgaste

Corinthians e Fortaleza tiveram desgastes no meio da semana, pois atuaram pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, em Natal, o Corinthians ganhou do América: (1 x 2). Na quinta-feira, o Fortaleza, em casa, empatou com o Vasco. Como houve a viagem a São Paulo e o jogo do Fortaleza foi um dia depois, o desgaste maior foi do Leão.

Equilíbrio

A minha previsão é de um jogo equilibrado logo mais. A torcida do Corinthians, na Neo Química Arena, faz muita diferença. O Fortaleza está sendo submetido a uma maratona significativa. De certo modo, isso preocupa. Considero melhor a qualidade do elenco tricolor, mas, levando em conta esses fatores, creio que haverá um natural nivelamento de produção.

Série B