O Fortaleza e a maior competição das Américas

Amanhã, no Allianz Parque, o Palmeiras é o favorito. Está colado no líder Botafogo. Quer a liderança. Pela lógica, deve dar Palmeiras. Tem melhor elenco. Está em uma fase ascensional. Tem uma imensa torcida como alicerce. Enfim, tudo a favor. Mas não existe vitória antecipada.

Matemática

Pelos números, o Fortaleza ainda está na luta pelo inédito título de campeão brasileiro da Série A. Apesar disso, a queda de produção reduziu a quase zero as esperanças com relação a tal proeza. Mas restou provado que, com um planejamento mais concentrado na competição, terá condições de chegar lá nos próximos anos.