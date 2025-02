O Ceará e o seu novo momento

Hoje, às 21:30, o Vozão recebe no PV o CSA de Alagoas, jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Ótima oportunidade para uma avaliação sobre os ajustes que estão sendo feitos no time alvinegro. O começo do Ceará na competição foi ruim: derrota (1 x 0) para o Náutico, no Estádio dos Aflitos.

O problema não se restringiu à derrota, mas a forma como a derrota aconteceu, ou seja, com a produção alvinegra bem abaixo do esperado. Houve, porém, no certame estadual, nítidos avanços do Ceará. Restou provado que o time de Léo Condé está evoluindo. Agora vem o segundo desafio na Copa do Nordeste.

O nível do certame regional é superior ao do Campeonato Cearense. Mas a competição estadual oferece a oportunidade de aperfeiçoamento. É uma preparação para os desafios mais difíceis que virão depois. As vitórias sobre Tirol (2 x 1), Ferroviário (1 x 2), Iguatu (1 x 0) e Barbalha (5 x 0) levantaram o moral do Vozão.

Está aí uma boa oportunidade para o técnico Léo Condé avaliar o grupo, antes do primeiro clássico diante do Fortaleza.

Consequências

O resultado do clássico de sábado próximo, Fortaleza x Ceará, não modificará a situação de ambos, visto que os dois já estão garantidos na fase semifinal. Síntese: aparentemente um jogo para mero cumprimento de tabela. Há, porém, ingredientes que mexem com a rivalidade.

Vitórias e títulos

Há um incômodo para o treinador Vojvoda: no ano passado, em quatro clássicos com o Ceará, o Fortaleza não conseguiu ganhar um jogo sequer. Houve uma vitória do Ceará e três empates. Detalhe: o Ceará ganhou o título de campeão cearense de 2024, evitando o sonhado hexacampeonato do Leão.

Titulares

Andaram especulando que, como o resultado do clássico de sábado não modificará a natureza das coisas, os times poderiam poupar os titulares. Entretanto, levando-se em conta o exposto no tópico anterior, o mais provável é que Fortaleza e Ceará utilizem a força máxima.

Motivação

A experiência para o Vozão será de extrema importância. O Fortaleza, segundo a maioria da crônica, tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. A prova disso é a posição de quarto colocado na Série A do ano passado. Repito: um jogo de ótima importância para verificar o potencial do Vozão.

Série A