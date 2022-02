O caminho da glória começa pelo gol

Não tenham dúvida: a avaliação dos atacantes, máxime dos centroavantes, começa pelos gols marcados. Os gols são a sustança dos artilheiros. No Nordeste, o termo sustança significa comida que dá força e vigor. É assim mesmo. Sem gols, o atacante definha, entra em pânico e termina no banco. Dentre os novos contratados pelo Fortaleza e pelo Ceará, começaram bem Moisés e Zé Roberto, respectivamente. Zé Roberto fez o gol da vitória alvinegra sobre o Sergipe. Moisés assinalou gol logo num dia de clássico maior. A luta está apenas começando. Nesta batalha, no Fortaleza a disputa será maior porque terá três nomes de peso com um objetivo comum: Moisés, Renato Kayzer e Silvio Romero. No Ceará, Clebão e Zé Roberto. Claro que outros nomes poderão ser incluídos, já pela rotatividade. Entretanto, basicamente, a pressão maior recairá sempre sobre os que assumem a função de “camisa nove”. A consagração vem pelo gol. É uma bênção. É a unção. Quando acontece jejum prolongado, vem a maldição. O atleta entra em desgraça. É sacado. Vai para o banco. E, não raro, mandado embora. Os primeiros passos foram dados por Zé Roberto e Moisés. É apenas o começo de uma longa jornada que poderá terminar com aplausos ou vaias, glória ou frustração. Os gols definirão o destino de cada.

Sinuca

Qual o momento ideal para mudança de treinador? O Ferroviário terá acertado na demissão de Anderson Batatais a apenas quatro rodadas do final da fase de grupos do Campeonato Cearense? Situação muito delicada. Se muda e o time alcança seu objetivo, aplausos para a diretoria. Se der o contrário, a diretoria será execrada.

Resposta

Há situações emergenciais em que é preciso mudar às pressas. São momentos de desespero em que a diretoria apela para treinadores com o perfil de salvadores da pátria tipo Lisca Doido. O Ceará, em duas oportunidades, conseguiu se sair a contento. Já em 2016, o Internacional-RS, com o mesmo Lisca, não teve a mesma sorte: foi rebaixado. Faca de dois gumes.

Tempo

O novo técnico coral, Paulinho Kobayashi, terá de se virar nos trinta para pôr em ordem a casa coral e tentar o milagre de uma reviravolta a tempo de terminar na liderança a fase de grupos. Problema é que dependerá de tropeço do Caucaia. De qualquer maneira, em futebol tudo é possível, principalmente quando a diferença é de apenas dois pontos.

Postura

Quando de entrevistas, os treinadores devem evitar colocações que possam ser entendidas como indiretas aos clubes ou aos treinadores rivais. Isso gera um desconforto muito grande. A rigor, a sensatez manda que cada um cuide de seu próprio trabalho. Além disso, nesta rotatividade de hoje, o técnico não sabe qual o clube onde buscará abrigo amanhã.