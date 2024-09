Muito calor e pouco futebol em Manaus

O empate do Ceará em Manaus, diante do Amazonas, deixou uma certa frustração. A caminhada rumo à Série A ficou retardada pela ausência da tão esperada sequência de vitórias. Acontece. Alguns fatores extras acabaram tendo grande influência no transcorrer da partida.

O calor de 36 graus impediu um ritmo intenso. Não há como estabelecer velocidade em uma situação adversa assim. O primeiro tempo pode ser resumido no gol de Erick Varão que deu a vantagem parcial ao Amazonas (1 x 0). E nada mais.

Na fase final, algumas intervenções de Erick Pulga deram a impressão de que o Vozão cresceria no jogo. Mera ilusão. Pior ainda foi ver Saulo Mineiro desperdiçar uma chance de ouro. Inaceitável. Na sequência David Ricardo salvou na linha o que seria o segundo gol do Amazonas.

Com um jogador a mais, o Vozão fez pressão, mas pouco frutífera. Apenas na reta final obteve o empate com gol de Recalde, após falha feia do zagueiro Manzoli. O empate acabou sendo justo. Foi um jogo de qualidade bem abaixo do esperado.

Normal

O resultado do jogo Botafogo 2 x 0 Fortaleza foi normal. Já se sabia que o time da Estrela Solitária tem no momento o melhor futebol em prática no Brasil. Então, não há motivo para desespero ou correção de rumo por parte do Fortaleza. É dar continuidade ao belo trabalho que está sendo feito.

Advertência

A propósito, dias antes, o meia do Fortaleza, Yago Pikachu, havia dito que o Botafogo era detentor do melhor futebol brasileiro na atualidade. Portanto, todos sabiam o que iriam enfrentar no Engenhão. Ainda assim, o time resistiu até aos 27 minutos do segundo tempo. Fez o que foi possível.

Hipótese

Terá havido deslumbramento do Fortaleza desde quando se aventou a possibilidade de o time chegar ao título de campeão nacional da Série A? Resposta simples: não. No tricolor todos sabem que a chegada ao título ainda é um sonho distante. Mas é preciso deixar bem claro: o time está na briga e vai lutar pelo título até o fim.

Para todos

As dificuldades existem para todos. O Botafogo terá tropeços. Palmeiras e Flamengo também terão seus contratempos. Faz parte. Há competições paralelas que irão atrapalhar os planos de cada um. Ainda há uma verdadeira incógnita em tudo. Até o dia 8 de dezembro muita coisa mudará.

Sugestão

O Fortaleza deve seguir em busca de seus resultados gradualmente, jogo por jogo, sem se importar com a possibilidade de título. Se vier, ótimo. Se não vier, ganhar uma vaga direta para a Libertadores pela segunda vez será também um feito notável. É assim que o Fortaleza irá amadurecendo.