Hora de confirmar a liderança

A Copa do Nordeste fecha hoje a fase classificatória. Fortaleza, líder do Grupo A, com 13 pontos. Ceará, líder do Grupo B, com 15 pontos. Até aqui, predominou o favoritismo de ambos. Mas, para a confirmação das posições, há necessidade de vitórias cearenses logo mais. O Fortaleza recebe o CRB no Castelão. O Ceará enfrenta o Campinense no Estádio Amigão em Campina Grande. Os dois times que poderão tirar a liderança dos cearenses são o CSA, vice-líder do grupo do Fortaleza, e o CRB, vice-líder do grupo do Ceará. O CSA joga em casa, no Estádio Rei Pelé, diante do Altos-PI. Teoricamente, jogo mais fácil para o CSA. Já o CRB enfrenta o Fortaleza. Portanto, tem tarefa mais difícil. A interdependência de resultados motivou esta última rodada. A liderança é fundamental porque na fase eliminatória é definidora do mando de campo. Lamentável a campanha do Floresta, que está na lanterna do Grupo B com apenas sete pontos. Em linhas gerais, nesta primeira fase, a Copa do Nordeste não apresentou nada de excepcional. Como não houve tempo para a prétemporada, é compreensível o nível mediano de tudo o que foi visto. Pode ser que na fase eliminatória haja algo melhor.