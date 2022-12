Hoje começa uma outra Copa do Mundo

Uma coisa é a fase de grupos, onde os times têm três oportunidades de jogo. Outra, bem diferente, é a fase eliminatória. Na de grupos, se uma equipe é infeliz numa jornada, tem condições ainda de recuperação. Exemplo está na Argentina, que começou com derrota para a Arábia Saudita por 2 a 1, mas se recompôs e terminou como líder do “Grupo C”. Na fase eliminatória, tudo muda de configuração. Hoje já estarão em campo Holanda x Estados Unidos (12:00) e Argentina x Austrália (16:00). Portanto, duas seleções voltarão para casa. Amanhã, domingo, mais dois jogos: França x Polônia (12:00) e Inglaterra x Senegal (16:00). Mais dois times irão para casa. É mesmo uma outra Copa do Mundo. E faz sentido. A margem de erro fica reduzida. Entra também a questão da sorte e do azar. Há dias em que tudo dá certo para um lado só. Aí tem a bola vadia, o morrinho artilheiro, o erro do VAR. O gol contra. O gol sem querer. O jogo pode ir para a prorrogação. Pode ir para os pênaltis. A força mental, em situações assim, não raro decide mais do que a própria qualidade do futebol. O equilíbrio emocional vale muito, máxime quando o jogo vai para os instantes finais. É uma outra Copa.

Campeões

Apesar das zebras que pintaram na atual Copa do Mundo, observem um dado interessante: no Grupo B, a primeira colocada foi a Inglaterra, campeã do mundo de 1966. No Grupo C, a primeira colocada foi a Argentina, campeã do mundo em 1978 e em 1986. No Grupo D, a primeira colocada foi a França, campeã do mundo em 2018. Basicamente o que já se esperava antes da Copa.

Surpresa

O que ninguém imaginava aconteceu no “Grupo E” e no “Grupo F”. Resultados inacreditáveis. No “Grupo E”, por exemplo, a Alemanha foi eliminada. O Japão foi o primeiro colocado, tendo batido nas duas seleções campeãs do mundo. Aplicou 2 a 1 na Alemanha e aplicou 2 a 1 na Espanha. A Espanha classificou-se em segundo lugar. E só Deus sabe como.

Surpresa II

No “Grupo F”, o Marrocos conquistou com muito mérito o primeiro lugar. A Bélgica, que era favorita, foi eliminada. E a Croácia, atual vice-campeã do mundo, só conseguiu o segundo lugar do grupo. É a África mostrando a força de seu futebol. A propósito, outro país africano, o Senegal, também com muito mérito, garantiu a segunda vaga no “Grupo A”.

Decepções

A Dinamarca foi uma decepção na atual Copa do Mundo. Nem de longe lembrou a famosa 'Dinamáquina' da década de 1980. Outra decepção foi o Uruguai, campeão do mundo de 1930 e 1950. Neste Grupo H, Portugal fez valer seu favoritismo. A Coreia do Sul, que ficou com a segunda vaga, confirmou a evolução do futebol na Ásia, já em destaque com o Japão.