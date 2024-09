Haja fôlego, Leão!

Amanhã, já tem outra vez o Fortaleza em campo. Mal termina um jogo, já começa o preparativo para o seguinte. Como fica a cabeça de um atleta, quando submetido a esforço continuado em competições de alta performance? Do jeito que está sendo posto é desumano.

O Fortaleza recebe o Corinthians amanhã, às 21:30, no Castelão, primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. O time vem de uma viagem onde foi derrotado pelo Internacional (2 x 1) e empatou com o Athletico (1 x 1). Portanto, desgaste por cima de desgaste.

Agora estou na dúvida sobre onde o Leão deve dar prioridade. Ora penso que correto será priorizar a Série A, ora penso que melhor será priorizar a Sula. Explico: na Sula o caminho é mais curto: faltam apenas cinco jogos. Na Série A, faltam 12 jogos. Teoricamente, as chances de título de campeão são maiores da Sula.

Na Série A, é muito mais difícil: estão a caminho: Bahia (aqui), Cuiabá (aqui), Grêmio (fora), Atlético-MG (aqui), Palmeiras (fora), Juventude (aqui), Vasco (aqui), Fluminense (fora), Flamengo (aqui), Vitória (fora), Atlético-GO (fora), Internacional (aqui). Parece que Vojvoda quer encarar as duas competições no mesmo patamar de interesse. Sei não...

Humilhado

Na 28ª rodada, haverá um jogo especial: Fortaleza x Cuiabá, no Castelão. Na 9ª rodada, o Leão, em pleno Pantanal, foi humilhado pelo Cuiabá, que goleou o Fortaleza por 5 a 0, com direito a olé no final. No primeiro tempo, o Fortaleza já estava perdendo (4 x 0). Na fase final, Fernando Sobral fez o quinto gol. Está aí a chance da vindita.

Troco

Não se sabe o que aconteceu naquela partida no Pantanal. Sem tirar o mérito do Cuiabá, que deu um baile, houve algo sem explicação no time de Vojvoda. Um apagão total, onde nada funcionou. E tudo deu certo para um lado só: o Cuiabá. Para muitos, será a hora do troco. Eu entendo que basta uma vitória normal.

Realidade

Como todos esperavam, o Palmeiras não encontrou dificuldade para derrotar o Criciúma e ultrapassar o Fortaleza. No Criciúma, o jovem Patrick de Paula (25 anos), revelado pelo Palmeiras. Patrick esteve no Botafogo, onde em 2023 sofreu grave lesão. Passou um ano e três meses sem atuar. Está no Criciúma, tentando retomar a forma.

Distância

O Botafogo abriu quatro pontos sobre o Fortaleza, após ganhar (2 x 1) do Corinthians no Estádio Nilton Santos. Ao contrário do ano passado, quando abriu 13 pontos sobre o vice-líder e perdeu o campeonato, o Botafogo de hoje se mostra mais maduro e consciente. Parece mais preparado contra as surpresas e zebras do futebol. Segue favorito ao título.

Pena