Fortaleza ainda de olho no título

É de apenas quatro pontos a distância entre o líder Botafogo e o Fortaleza, terceiro colocado na Série A. Como faltam seis rodadas para terminar, o Leão ainda pode sonhar com o título de campeão. A quem considere isso uma utopia. Tudo bem. Que seja.

Na atual rodada, hoje, o vice-líder, Palmeiras, enfrentará o Corinthians na casa corintiana, a Neo Química Arena. Pode dar vitória do Corinthians. O Palmeiras está melhor, mas o clássico nivela. Se der vitória do Timão, o Fortaleza permanecerá a um ponto do Palmeiras.

Amanhã, o Botafogo, em casa, receberá o Vasco. O Botafogo é o favorito, mas pode dar Vasco, sim. Não obstante o Botafogo vivenciar uma fase muito melhor, trata-se de um clássico. E, como se diz no jargão do futebol, clássico é clássico.

Se o Fortaleza não tivesse sofrido tantos erros graves de arbitragem, estaria no topo da classificação. Difícil é a combalida arbitragem nacional deixar o Leão avançar.

Quarta-feira

O Flamengo, quarto colocado, além das atenções voltadas para a decisão da Copa do Brasil diante do Atlético-MG (jogo de volta será domingo próximo), enfrentará o Cruzeiro, quarta-feira, em Belo Horizonte. Uma vitória do Cruzeiro também é possível.

Cenário

Estou criando um cenário muito favorável ao Leão, contando com derrotas do Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Mas é assim mesmo. Observem que o Fortaleza goleou o Juventude (0 x 3). Já o Palmeiras e o Flamengo sofreram para ganhar desse time gaúcho.

Ousadia

A torcida entende como quase impossível um time do Nordeste sagrar-se campeão nacional. Ora, é preciso ousar. O Bahia já se sagrou campeão brasileiro duas vezes. A primeira, na Taça Brasil de 1959. A segunda, na Série A de 1988. Nas duas, não era o favorito, mas soube se impor e venceu.

Surpresa

Em 1959, o Bahia decidiu com o Santos, de Pelé. O Santos era o favorito. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o Bahia surpreendeu: ganhou (2 x 3), com gols de Biriba e Alencar (2). Gols de Pelé e Pepe para o Santos. O Bahia venceu, encarando o Santos, que tinha os campeões do mundo, Zito, Pelé e Pepe.

Decisão