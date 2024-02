Fortaleza: a superioridade sem soberba

A terceira rodada do Campeonato Cearense está em pleno andamento. Faltam apenas Barbalha x Maracanã e Floresta x Horizonte. Está visível, a olho nu, um Leão que caminha tranquilo em busca de seu objetivo: o hexacampeonato. O Fortaleza tem jogado sem a necessidade de intensificar seu ritmo. Joga o suficiente para vencer, evitando possíveis desgastes. Está consciente do potencial que tem. Então trabalha na medida necessária, cuidando dos pontos fundamentais no tocante à gradual evolução porque virão daqui a pouco a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

O Leão passou fácil pelos três adversários: 2 a 0 no Horizonte, 5 a 0 no Barbalha e 3 a 1 no Iguatu. Marcou 10 gols e sofreu apenas um. Está tudo como foi programado pela comissão técnica. Importante, porém, está sendo a postura. Em nenhum momento o Leão de deixou levar pela soberba. Jamais admitiu a empáfia, mesmo diante de equipes modestas como Horizonte, Barbalha e Iguatu. Joga para ganhar, mas respeitando os adversários. Questão de ética, de decência. Pelo que foi mostrado até agora, teoricamente está posto que apenas o Ceará, pela rivalidade e tradição, poderá impedir o sonho do hexacampeonato tricolor.