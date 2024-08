Fora de casa o Fortaleza não sente a pressão da torcida

O jogo do Fortaleza no Engenhão, sábado próximo, ganhou maior importância no instante em que o Leão assumiu a liderança da Série A, posição antes ocupada pelo Botafogo. Só uma vitória alvinegra tirará da liderança o tricolor. O Botafogo terá a vantagem de jogar em casa, com o apoio de sua entusiasmada torcida.

Observação importante: o Fortaleza está acostumado a enfrentar pressão das torcidas em confrontos fora. No Maracanã, com 57.517 torcedores, o Leão derrotou o Flamengo (1 x 2). No Morumbi, com 35.055 torcedores, derrotou o (1 x 2) do São Paulo. No Estádio Néo Química, com 42.678 torcedores, empatou com o Corinthians (0 x 0).

Portanto, o Leão ganhou maturidade suficiente para suportar qualquer tipo de pressão. Foi assim em outras ocasiões. Agora, terá de encarar a torcida do Botafogo. A previsão é de um jogo muito difícil. O Botafogo tem um time bom, ajustado. O Fortaleza sabe o que terá pela frente.

Pelo que aqui está exposto, o Fortaleza não se intimida diante das torcidas adversárias fora de casa. A boa qualidade do Botafogo é o que mais preocupa.

Exemplos

O destemor do Fortaleza diante das torcidas adversários nos confrontos fora de casa também se estende ao exterior. Nem no Estádio “La Bombonera”, quando enfrentou o Boca Junior, o Fortaleza se intimidou. O Leão está preparado para pressões assim. Quero crer que no Engenhão o comportamento do Leão não será diferente.

Observação

Se houver vitória do Botafogo, com certeza não será por pressão da torcida. Se houver vitória alvinegra certamente será em decorrência de um desempenho melhor. Há muito tempo eu não via um time tão consciente de sua missão quando joga nos estádios dos adversários.

Exceção

Dirão, talvez, que o Fortaleza tomou uma humilhante goleada, quando, na Arena Pantanal, perdeu (5 x 0) para o Cuiabá. É verdade. Perdeu feio. Mas não foi por pressão da torcida. No estádio estavam apenas 4.474 torcedores. Perdeu porque foi vítima de um inexplicável apagão. Até hoje não entendi como aquilo aconteceu. Foi incrível.

Série B

Tendo acompanhado, como acompanhei, outros jogos da Série B, mais me convenço de que o Ceará, com um pouco mais de aplicação, conseguirá subir para a Série A de 2025. Verdade que o Sport ainda tem dois jogos a menos, mas a derrota para o Brusque, que está na zona de rebaixamento, é um sério sinal de retrocesso do time pernambucano.

Resultado

Para o Ceará foi ótima a vitória do Brusque sobre o Sport, que permaneceu na 10ª colocação, com 32 pontos. Foi a terceira derrota seguida do Sport, que ainda tem dois jogos a menos. Os dois jogos adiados, que o Sport terá de cumprir, são: um diante do CRB em Maceió (7ª rodada) e o outro diante do Operário, na Ilha, pela 16ª rodada.