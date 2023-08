Desespero não resolve o problema do Ceará

O gol de empate da Ponte Preta, marcado por Eliel, aos 25 minutos do segundo tempo, foi uma punhalada nas costas da esperança do Ceará. Um empate que se assemelhou à derrota, já pelo estrago que fez. Com quem eu conversei, após a partida, ficou a convicção de que somente um milagre mudará o atual roteiro, ou seja, o Vozão está mais para a permanência na Série B do que na rampa de subida para a Série A. Faltam 14 rodadas. Pontos perdidos no returno são irrecuperáveis. Justo por isso a situação se complica.

Matematicamente ainda há condições de o Ceará alcançar a turma de cima. Mas a produção oscilante não anima. Na contagem simples, fica posto que o Ceará precisa de nove pontos para ganhar uma vaga no G-4. Mas não é só isso. O Ceará precisa ganhar nove pontos, mas os dois últimos do G-4, o Vila Nova (4º) e o Novorizontino (3º), ambos com 42 pontos, terão de passar por seguidos tropeços para permitirem a aproximação do Vozão. Portanto, não basta apenas o Ceará obter uma sequência de vitórias. É preciso também que os dois últimos times do G-4 deixem de pontuar. Conclusão: não adianta desespero. Terá de trabalhar um jogo de cada vez.