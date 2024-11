Cuidado com as bruxas na reta final da Série B

Futebol tem lógica. Tudo bem. Mas, não raro, há resultados que contrariam a lógica das coisas. Então, todo cuidado é pouco para não cair nos chamados erros de avaliação e de percepção. A soberba é perigosa porque pode levar ao enganoso “já ganhou”.

Será preciso muito cuidado na hora de o Ceará enfrentar o América-MG (dia 18) e Guarani (dia 24). São azarões. O Guarani, então, lanterna e rebaixado, aparentemente é uma “galinha morta”. Nada disso. São dois times que devem ser olhados com o maior respeito.

No futebol, as malas são como as bruxas: “No creo en brujas, pero que las hay, las hay”. Não creio em malas, mas que elas existem, existem. São invisíveis. Houve um tempo em que tal prática se revelava ostensivamente. Hoje, se existir, é de forma muito velada. Mas...

O melhor que o Ceará faz é encarar o América-MG e o Guarani como se esses fossem os líderes do certame. Tal postura alvinegra reduzirá sobremaneira a possibilidade de frustrantes surpresas.

Recorde

A torcida do Ceará tem dado total apoio neste momento de definição. Para mim, não será surpresa se novo recorde for quebrado no Castelão. A possibilidade de ver o time de volta à Série A entusiasmou mais ainda a família alvinegra. Calculem se o Sport perder para o Operário amanhã.

Campeão

Enquanto houver possibilidade matemática, cabe ao Fortaleza buscar a pontuação necessária, visando à conquista do título de campeão brasileiro da Série A 2024. Claro que o Botafogo tem as maiores possibilidades, mas tudo é possível. Ao Leão não custa nada acreditar.

Ajustes

O Leão ainda tem uma semana para os ajustes, antes do jogo com o Fluminense no Maracanã. Nas duas rodadas passadas, o Fluminense perdeu para o Internacional (2 x 0) no Beira-Rio e empatou (2 x 2) com o Grêmio no Maracanã. O Fluminense está afastado da zona de rebaixamento por apenas um ponto. Corre perigo.

Perigosos

Os times que estão ameaçados de rebaixamento são muito perigosos, máxime nas rodadas finais, ou seja, as chamadas rodadas de definição. Na Série B, é o caso da Ponte Preta (17ª), primeira da zona de rebaixamento. Recebe o Sport em Campinas. Está aí situação complicada para o Sport. Ceará de olho.

Dificuldade