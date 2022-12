Copa do Mundo mexendo com a saudade

Os anos vão passando e o homem nem percebe a velocidade da vida. Faz 32 anos que fui cobrir a Copa da Itália em 1990. Equipe da Verdinha: eu, Carlos Fred e Sérgio Pinheiro. Quem se juntou ao grupo foi Gilson Melo, que cobriu para a Rádio Poti de Natal. A base foi em Turim. Os treinos da Canarinho aconteciam na cidade de Asti. Foram momentos encantadores. O Brasil passou bem pela fase de grupos. Ganhou da Suécia (2 x 1), da Costa Rica (1 x 0) e da Escóssia (1 x 0). Nas oitavas de final, enfrentou a Argentina, que, quatro anos antes, em 1986, tinha sido campeã da Copa do México. O genial Maradona simplificou: passe perfeito para Caniggia marcar Argentina 1 a 0. O Brasil ainda teve a chance do empate nos instantes finais, mas Muller perdeu. A meu juízo, a Canarinho não me pareceu unida. Havia nítidos sinais de ranços entre os jogadores que atuavam na Europa e os que atuavam no Brasil. Foi uma experiência dolorosa. Agora, 32 anos depois, volto ao túnel do tempo. Parece que estou entrando no Hotel Due Mondi, na Via Saluzzo, nº 3, em Turim. Fico nostálgico: Sérgio Pinheiro e Carlos Fred já estão no plano superior. Resta a imensa saudade. Vida que segue.