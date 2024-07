Comentários injustos e incoerentes

Hoje, às 22 horas, em Las Vegas, o Brasil enfrentará o Uruguai pelas quartas de final da Copa América. Mais uma vez o Uruguai no caminho da Canarinho. Será que ainda traz os fantasmas de Ghiggia, Schiaffino e Obdulio Varela? Não, não. Passou. Nem o Maracanã é o mesmo: encolheu.

Quando Dorival Júnior estreou com vitória sobre a Inglaterra (0 x 1) em Wembley, foi festejado. Chuva de elogios. Merecidos. Já no segundo jogo, empate (3 x 3) com a Espanha em Madrid, foram ouvidas as as primeiras críticas. Mas Dorival saiu ileso. Agora, na Copa América, o pau cantou nos lombos do treinador.

Como a campanha na Copa América tem sido apenas razoável, virulentos comentaristas já passaram a disparar seus petardos contra Dorival. Alguns admitem que Dorival está longe da liturgia que o cargo requer. Puro preconceito. Dorival tem qualidades. E sabe lidar com todo tipo de pressão.

Os “medalhões” da crônica esportiva brasileira querem que Dorival opere milagres. É bom lembrar que está distante o tempo de Pelé e Garrincha, Romário e Bebeto, Ronaldo e Rivaldo. Velhos tempos em que o treinador quase não era visto.

Técnicos

Na hora de julgar o treinador, é preciso ver qual era o elenco disponível. Telê Santana, que parte da crônica endeusa, perdeu duas Copas do Mundo, tendo à sua disposição no elenco craques como Zico, Sócrates, Júnior, Cerezo, Falcão, Careca... Quando a crônica endeusa, até os fracassos são atenuados.

Dunga

A crônica sempre detestou o treinador Dunga. Mas compare o elenco que Dunga tinha à disposição e o elenco que Telê tinha à disposição. Na época de Dunga: Felipe Melo, Gilberto Silva, Michel Bastos, Kaká, Luís Fabiano e Robinho. Na época de Telê: Sócrates, Zico, Falcão, Júnior, Cerezo. Não dá para comparar.

Duas Copas

Telê Santana perdeu duas Copas do Mundo: a da Espanha em 1982 e a do México de 1986. Tite perdeu duas Copas do Mundo: a da Rússia em 2018 e a do Catar em 2022. Dorival está apenas começando seu trabalho. Mas já sofre críticas pesadas. Interessante: para uns, tolerância total; para outros, a impaciência.

Realidade

O Brasil não é mais detentor do maior e melhor futebol do mundo. Passou. Faz 22 anos que o Brasil ganhou a sua última Copa do Mundo. Foi em 2002 no Japão. Depois disso, só fracasso. A Europa se estabeleceu. Em 2006, Itália. Em 2010, Espanha. Em 2014, Alemanha. Em 2018, França. Somente em 2022 o título voltou para a América do Sul com a Argentina.

Pouco tempo

Deixem Dorival Júnior trabalhar. Ele assumiu a Seleção Brasileira no dia 18 de março deste ano. Tem menos de quatro meses no comando da Canarinho. Telê e Tite passaram perdendo duas Copas do Mundo. E a imprensa aceitou. Dorival tem pouco mais de três meses e já querem que a Seleção Brasileira esteja perfeita. Quanta injustiça e incoerência!