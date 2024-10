Ceará e a interdependência de resultados

A situação na Série B nacional tornou-se bem delicada para o Ceará, após a vitória do Novorizontino sobre o Guarani. Isso já era previsível. Agora é encarar o desafio, fazendo a parte que lhe cabe. E, claro, ficar na torcida por tropeços dos concorrentes. Como previ: agonia e sofrimento até o fim do certame.

Quando se depende dos outros, há geralmente um certo desânimo. Mas não deve ser assim. Enquanto matematicamente for possível alcançar a classificação, todos os esforços devem ser feitos para conservar a esperança. O futebol não comporta antecipações em questões abertas.

Ficou ruim? Ficou. É difícil? É. Mas os percalços existem também para os adversários. São dificuldades menores, mas existem. Sport (3º) e Mirassol (4º) ainda não estão com a estrada pavimentada. Há também muita pedra tosca pelo caminho. Paralelepípedos soltos. Enfim...

A preocupação maior é com a qualidade do futebol posto em prática pelo Vozão. Até o momento não conseguiu o padrão elevado que o próprio treinador, Léo Condé, quer. Queira Deus que, nestes quatro jogos finais, produza o suficiente para alcançar seu desiderato.

Campeão

Um time do Nordeste, para ganhar o título de campeão brasileiro da Série A, terá de enfrentar, além das 19 equipes adversárias, a má vontade dos árbitros, os de campo e os do VAR. Estão incluídos aí os árbitros pusilânimes e incompetentes. São raros os que não temem a pressão das torcidas.

Título

Se não tivesse sido vítima de tantos erros das arbitragens, o Fortaleza estaria no topo, acima do Botafogo e do Palmeiras. Assim fica muito difícil uma equipe nordestina alcançar o título de campeão. Tem de lutar contra tudo e contra todos, inclusive contra a poderosa madrasta CBF.