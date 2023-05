Árbitro e VAR, incompetência em dose dupla

O Palmeiras é o melhor time do Brasil. O Palmeiras não precisa da ajuda da arbitragem. Mas a ajuda do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, ao marcar pênalti inexistente de Caio Alexandre em Rony, facilitou a mão de obra do Verdão na construção da vitória sobre o Fortaleza. O erro grave do árbitro abalou emocionalmente o tricolor. E, claro, o segundo gol foi consequência ainda desse abalo sofrido. Não quero dizer com isso que o Palmeiras não venceria. Não quero com isso arranjar desculpas para o campeão cearense e encobrir seus pecados.

Mas quero deixar bem claro que um erro grave da arbitragem altera os rumos da partida, principalmente quando beneficia um time que já é superior e está atuando em casa. Reexaminando a situação, fico sem entender a decisão do árbitro. E fico perguntando para que serve mesmo todo aquele aparato do VAR, onde estão confortavelmente instalados os sábios que vão opinar sobre os lances polêmicos. O árbitro Wagner Magalhães, num primeiro momento, mandou seguir o lance. Em segundos, muda de opinião e marca pênalti. Uma vergonha. Uma indecência. Pior ainda porque vista por todos e covardemente admitida pelos pusilânimes integrantes do VAR.