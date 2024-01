Apressadas conclusões da rodada inicial

A rodada inicial do Campeonato Cearense deu muito pano para as mangas. Dois resultados, então, levaram os mais exigentes a conclusões nada agradáveis. A bela e convincente vitória (1 x 3) do Floresta sobre o Ferroviário gerou um clima tão desfavorável na Barra do Ceará que não houve como sustentar o treinador Matheus Costa. Ao resultado somou-se a eliminação coral na pré-Copa do Nordeste. Pronto: a diretoria entendeu que teria de mudar. Mudou.

O outro resultado que gerou polêmica foi o empate do Ceará. Ouvi coisas absurdas, ditas pelos imediatistas que queriam ver um Ceará perfeito e ajustado em suas linhas, como se a equipe já viesse de uma pré-temporada. Ora, pouco tempo houve para a distribuição dos cartões de visita. Não é assim, da noite para o dia, que se monta um time de futebol. Jugar o Ceará, tendo por base uma única apresentação, é pressão dos insensatos. Há necessidade de mais algumas partidas para se ter um juízo consistente sobre os novos jogadores do clube. Será pura deslealdade queimar algum atleta em início de temporada. O melhor que a torcida faz é cultivar a paciência nos primeiros jogos.