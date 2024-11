O Flamengo está encostando no Leão. O Internacional também está chegando. Mas a vantagem do Fortaleza sobre o Inter ainda é confortável (quatro pontos). Com relação ao Flamengo, tornou-se apertada (dois pontos). Então todo cuidado é pouco nesta reta final.

Os aliados indiretos do Fortaleza são o Atlético-MG, Cuiabá, Criciúma e Vitória, que enfrentarão o Flamengo. São também aliados indiretos Bragantino e Botafogo, que enfrentarão o Internacional. Qualquer tropeço do Flamengo e do Internacional será de grande valia para o Leão.

O Fortaleza enfrentará Vasco, Fluminense, Flamengo, Vitória, Atlético-GO e Internacional. Um verdadeiro “campeonato carioca” no caminho do Leão. Há que se observar um detalhe importante: teoricamente, Flamengo e Internacional terão adversários mais fracos.

Ao Fortaleza cabe fazer a parte que lhe toca, independentemente dos concorrentes. E cravar, na Série A nacional, a sua mais brilhante participação até aqui.

Treinador

Rogério Ceni é considerado o maior treinador da história do Fortaleza, superando nomes como Moésio Gomes, Caiçara, Castilho, dentre outros que marcaram suas trajetórias no Leão. Mas hoje, com as conquistas de Juan Pablo Vojvoda, já não se sabe qual é o maior ou melhor dos dois.

Protesto

Em Salvador, Ceni foi alvo de protestos grosseiros, aprontados por parte da torcida do Bahia, que anda insatisfeita com o trabalho dele. A vida de treinador é terrível. Por mais que procure trabalhar certo, fica sempre a depender de terceiros. A torcida é cruel: não perdoa.

Protesto II

Não vou longe. Aqui mesmo a torcida do Fortaleza andou vaiando o time, após alguns resultados insatisfatórios. Vaias inaceitáveis, quando o time estava na terceira colocação, tal como está agora. Isso me levou a escrever o artigo intitulado “Vaias da Ingratidão”, que fez a torcida tricolor rever sua posição.

Incerteza

Não sei qual o maior técnico do Fortaleza, se Ceni ou Vojvoda. Os dois têm trajetória vitoriosa, embora em circunstâncias bem diferentes. Rogério pegou do zero. Estruturou tudo. Vojvoda soube, com extrema competência, tirar disso o melhor proveito.

Méritos