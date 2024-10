A virada da virada alvinegra rumo ao G-4

Chegou a hora. A vitória do Ceará sobre o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, alcançou dois sentidos: a virada no próprio jogo, já que estava perdendo por 1 a 0, e a virada definitiva na posição, agora a apenas dois pontos do Mirassol, o quarto colocado na competição.

Há vitórias que, pelas circunstâncias, ganham maior relevo. É o caso da conquistada pelo Ceará em Itu. Há momentos em que os três pontos valem mais do que uma soma matemática. São três pontos de coragem, de renovação da esperança, de reposição de energias.

Amanhã, diante do Santos, no Estádio da Vila Belmiro, o ânimo do Ceará já será diferente. Os resultados mais recentes mostraram que não há bicho papão na Série B. O Sport, na Ilha, foi surpreendido pelo Operário. O Vila Nova tomou de três do Coritiba. O América, em casa, só empatou com o Goiás.

O Vozão recebeu significativa contribuição dos concorrentes. Então agora é caprichar na parte que lhe cabe. Ganhar do Santos em São Paulo é uma tarefa difícil, mas viável. O atual time santista, apesar de líder da competição, nem de longe lembra os áureos tempos do Peixe.

Os ventos sopram a favor do Ceará. Chegou a hora da virada da virada.

Capricha

Saulo, Saulo! Não há como aceitar a perda de oportunidade como a que você desperdiçou logo aos três minutos do primeiro tempo em Itu. Não, não. Não é possível. Na reta final do certame, um gol pode significar a classificação. Capricha, amigo, capricha.

Inspiração

Lucas Rian ganhou moral, após a bela participação que teve na virada do Ceará sobre o Ituano. Participou dos dois gols. No primeiro, mandou a bomba que o goleiro largou, sobrando para Aylon empatar. Coube ao próprio Rian desempatar com um golaço. Além disso, mandou um canhão na trave do Ituano. Nova esperança.

Primeiro gol

A história do primeiro gol de um atleta no seu novo clube pode não ter grande significação, se acontecer em um jogo de meio de temporada, que nada define. Porém, quando acontece em momentos decisivos, na reta final da competição, tem peso ouro. Foi o que houve com o gol do Rian: mudou o rumo da história.

Tropeços acontecem

É verdade que os tropeços são comuns, máxime em uma competição de longa duração. Está aí o tropeço do Botafogo, no Maracanã, diante do Criciúma (1 x 1). Outros tropeços poderão acontecer nesta reta final. Um tropeço agora pode valer o título.

Inexplicável

Um tropeço que até hoje não encontrei explicação. A goleada sofrida pelo Fortaleza na Arena Pantanal. O limitado Cuiabá aplicou 5 a 0 no Leão. Incrível apagão tricolor. Agora, no Allianz Parque, o Leão pega o Palmeiras, que aqui no Castelão tomou uma goleada do Lion (3 x 0). Coisas do futebol. Fortaleza segue na luta pelo título.