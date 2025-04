A Série A é como cantiga de grilo

Sabe aquele sonzinho chato, todo tempo no pé do ouvido. Não dá uma folga. É assim a Série A. Direto. O Ceará já volta a campo hoje. Recebe o Vasco da Gama, que está no G-4. Aliás, o Vasco levou uma doidinha do Corinthians (3 x 0) e descontou no Sport (3 x 1). É assim.

O Vozão enfrentou dois times médios e um time grande. Deu-se bem diante do Grêmio. Ganhou (2 x 0). Entalou-se com os médios: empatou com o Bragantino (2 x 2) e perdeu para o Juventude (2 x 1). O Ceará ainda não transmite segurança. Busca uma melhor formação..

É assim que Ceará e Vasco vão para o confronto. O Vozão tem em alta o atacante brasileiro, Pedro Raul, com dois gols. O Vasco tem em alta o atacante argentino, Pablo Vegetti, com três gols. Se valer a “lei do ex”, eis a chance para Pedro Raul atormentar o Vasco. Raul não foi bem em São Januário.

Assim, como cantiga de grilo, a Série A não para. Quem tiver de tomar as providências, cuide de apressar. Quem não fizer boa pontuação na primeira fase, passará série risco no “tie break”.

Dificuldades

Pedro Raul não conseguiu se firmar no Vasco. Também pegou o time numa fase muito ruim. Quando deixou o clube carioca, Pedro Raul foi para o futebol mexicano. No Vasco ele fez nove gols em 25 partidas. Em nenhum momento, encontrou um ambiente favorável no clube da Colina.

Diferente

No Ceará, Pedro Raul encontrou um ambiente altamente favorável. Nem de longe comparável à pressão que ele sofreu no Vasco. Em tempo recorde, assumiu a condição de ídolo, até porque marcou o gol do título estadual do Ceará exatamente diante do maior rival. Isso dá status.

Sucesso

Por falar em êxito, que bom ver o cearense Erick Pulga fazendo a diferença no Bahia. Pela Libertadores, fez o golaço da vitória do Bahia sobre o Nacional do Uruguai em plena cidade de Montevidéu. E dele o gol que evitou a derrota do Bahia para o Mirassol em plena Fonte Nova. Arisco, driblador, goleador.

Recado

A propósito, o primeiro recado de Erick Pulga aos baianos foi quando atuava pelo Ferroviário. Na Fonte Nova, em jogo válido pela Copa do Nordeste de 2023, Pulga foi o nome do jogo. Pulga fez 1 a 0 para o Ferrão. O Bahia virou (2 x 1). No final, Erick Pulga, em bela jogada, empatou. Ali já nasceu o interesse do Bahia.

Para refletir