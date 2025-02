A reza do treinador Vojvoda na Matriz de Aquiraz

Repercutiu muito, nas redes sociais, a visita feita pelo técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, à Igreja de São José do Ribamar, no vizinho município de Aquiraz. A citada igreja é a segunda mais antiga do Ceará. De acordo com o IBGE, foi fundada em 1769. Na época, Aquiraz era a primeira capital do Ceará.

Religião

Na década de 1960, nos vestiários do Estádio Presidente Vargas, não raro apareciam algumas velas acesas. Ninguém sabia quem as levava e quem as acendia. Valiam todas as crenças. Não sei quais as intenções ou quais os pedidos feitos ali. A verdade é que as velinhas estavam lá no chão.